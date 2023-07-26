Arka Sokaklar geri dönüyor... Zafer Ergin: Başarının sırrı işi sevmek!

“Arka Sokaklar” dizisinin ‘Rıza Baba’sı Zafer Ergin önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Efsane dizinin çekimlerine yakında başlayacaklarını belirten usta oyuncu, başarının sırrının işi sevmek ve ciddiye almakla olduğunu söyledi:
“Önümüzdeki hafta başlayacağız çekimlere. Eski kadrodan ve ilave yeni isimler olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D
, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu’ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık. Rahat çalışma şartları tanındı. Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz seviyoruz da. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo güzel bir konu. Herkes var işin içinde.”