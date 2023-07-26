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Arka Sokaklar geri dönüyor... Zafer Ergin: Başarının sırrı işi sevmek!

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#KANAL D#Zafer Ergin#Arka Sokaklar
Arka Sokaklar geri dönüyor... Zafer Ergin: Başarının sırrı işi sevmek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 08:10

KANAL D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar” ekrana dönüyor. 17 sezon boyunca rekorlara imza attıktan sonra ekranlara ara veren dizi yakın zamanda yine Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

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Arka Sokaklar” dizisinin ‘Rıza Baba’sı Zafer Ergin önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Efsane dizinin çekimlerine yakında başlayacaklarını belirten usta oyuncu, başarının sırrının işi sevmek ve ciddiye almakla olduğunu söyledi:

Arka Sokaklar geri dönüyor... Zafer Ergin: Başarının sırrı işi sevmek



“Önümüzdeki hafta başlayacağız çekimlere. Eski kadrodan ve ilave yeni isimler olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu’ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık. Rahat çalışma şartları tanındı. Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz seviyoruz da. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo güzel bir konu. Herkes var işin içinde.”

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#KANAL D#Zafer Ergin#Arka Sokaklar

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