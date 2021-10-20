Arka Sokaklar ekibi Polis Müzesi’ni ziyaret etti…

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Dizi oyuncularından İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü’nün yer aldığı ziyarette dizi ekibine, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sn. Ayşegül Özcan eşlik etti.

22 Ekim Cuma günü 600.bölümü ile ekrana gelecek olan Arka Sokaklar oyuncuları gerçekleştirmiş oldukları bu ziyarette bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.



Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de…