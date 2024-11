Haberin Devamı

19 yıldır ekranda olan polisiye dizi Arka Sokaklar 22 Kasım Cuma akşamı ekranlara geldi. Kanal D’nin cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın bu haftaki son bölümünde, ekip, küçük bir kız çocuğunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için harekete geçti. Olayın kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğunun açığa çıkmasının ardından bulunan her yeni kanıt ve ele geçirilen her şüpheli, başka bir suçu deşifre etti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise gündemde yer alan yenidoğan çetesinin ele alınması, haftaya Arka Sokaklar'da çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi. İşte, Arka Sokaklar son bölüm izleme ekranı ve 692. yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haberin Devamı

22 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 691. bölümünde ekip, küçük bir kız çocuğunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralıyor!

Küçük bir kız çocuğunun cesedinin bulunması, hem kamuoyunu hem de ekibi harekete geçirir. Olayın kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğunun açığa çıkmasının ardından şüpheler, ailesinin etrafından toplanır. Dosyada atılan her adım, bulunan her yeni kanıt ve ele geçirilen her şüpheli, başka bir suçu deşifre eder. Rıza Baba ve ekibi, bugüne dek olduğu gibi, doğru bildiklerinden şaşmayacaklardır.

ARKA SOKAKLAR 692. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 692. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut yeniden baba oluyor!

Mesut yeniden baba olma heyecanını yaşarken, ekip bebek katillerinin peşine düşer!

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'da Kanal D'de!