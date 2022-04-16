Arka Sokaklar 623. son bölümde Mesut Seit'i öldürdü mü? İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta gecenin bir yarısı Hüsnü'nün evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutması heyecan dolu anlara neden oldu. Seit'i sıkıştıran Mesut'un elini kana bulayacağı sırada son anda tetiği çekmekten vazgeçmesi ise ekranlara damga vurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından Arka Sokaklar 624. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 623. Bölümünde ekip, bombalı eylemlerin önünü kesmeye çalışıyor!

Halkı paniğe sürükleyen bombacıların izini süren Mesut, kendisini tehlikenin ortasında bulur. Bu sırada Engin, eski bir mahkumdan beklenmedik bir telefon alacaktır.

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Mazlum’un katili Solmaz kaldığı hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştır. Durumdan şüphelenen Mesut ve Hüsnü hızla hastaneye gider. Hastanede kendilerini umulmadık bir durum beklemektedir.

Gecenin bir yarısı Hüsnü'nün evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutur. Babasının davranışlarında bir terslik olduğunu sezen Esra, endişeyle Hüsnü’den yardım ister.

Sedef isimli bir bankacının yaptığı bir hata yüzünden bir hesaba yüklüce miktarda para aktarılmıştır. Sedef, çaresizce eski arkadaşı Cemal’den yardım ister. Sedef’in Cemal’e olan yakın davranışları Ezgi’yi rahatsız edecektir.

ARKA SOKAKLAR 624. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 624. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip için yine zor zamanlar başlıyor!

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!