Arka Sokaklar 620. son bölümde Mesut Poyraz'ı öldürdü mü? İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta Caner ile yakınlaşmaya başlayan Pınar oğlu Efe'nin sert tepkisi ile yeniden sarsılırken, Selin'in Poyraz tarafından öldürülüp öldürülmediği de merak dolu anlara neden oldu. Mesut Selin'i kurtarırken hastaneye kaldırılan Poyraz'ın yaşaması da dikkat çekti. Tüm bu gelişmelerin hemen ardından Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 620. Bölümünde Mesut, Selin'i seri katil Poyraz'ın elinden kurtarmak için eyleme geçiyor!

Selin, Ceren’i kurtarmak için kendini tehlikeli bir duruma sokar. Olaylardan haberdar olan Mesut, Selin’i bulmak için her şeyi göze alacaktır.

Mesut, Handan ve Cevat’ı Sakarya’dan kaçamadan yakalar. Bu sırada devreye Usmanoğlu aşiretinin büyük oğlu Seyit Usmanoğlu girecektir.

Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede Berke isimli bir çocuk arkadaşları ile parkta saklambaç oynarken kaçırılır. Ekibimiz insan tacirlerinin peşine düşerken mahallede yaşanan başka bir olay herkesi sarsacaktır.

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ARKA SOKAKLAR 621. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Arka Sokaklar 621. Bölüm Fragmanı yayında! Mazlum'u kim vuruyor?

Mazlum, Gazi'nin Yeri'nde günlük işlerini yaptığı sırada mekana eli silahlı birisi giriyor. Silahını Mazlum'a doğrultup ateş ediyor. Mazlum, kanlar içinde yere yığılırken içeriye Selin giriyor ve o da adamla karşı karşıya kalıyor. Mazlum'u vuran kişi kim? Adam, Selin'i de vuracak mı?