Arka Sokaklar 619. son bölüme Poyraz'ın Selin'e kurduğu tuzak damga vurdu! Selin ölecek mi?

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 18 Mart Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Poyraz'ın eski sevgilisinin anlattıkları çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Yavaş yavaş köşeye sıkışan Poyraz'ın Selin'i tuzağa çekerek istediği adrese tek başına gelmesini sağlaması ise haftaya dizide heyecan dolu anların yaşanacağı sinyallerini verdi. Arka Sokaklar 619. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 619. Bölümünde ekip, kanıtlar ışığında seri katil Poyraz'ın peşine düşüyor; fakat, beklenmedik bir durum ortaya çıkıyor!

Poyraz’ın evini araştıran ekibimiz cinayetlere dair bazı kanıtlara ulaşır. Aradıkları seri katilin Poyraz olduğu kesinleşmiştir. Ekibimiz hemen Poyraz’ı yakalamalıdır; fakat, Poyraz’ın kafasına koyduğu son bir hedefi daha vardır.

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Mesut ve Cemal, Esma’yı bulmak için Sakarya’ya doğru yola çıkarlar. Cevat’ın telefonunun sinyal verdiği son konuma giden ekibimiz, Sinem’in de yardımlarıyla terkedilmiş bir fabrikanın adresine ulaşırlar. Burada ummadıkları bir kişiyle karşılaşacaklardır.

Eski nişanlısı Edip’ten kaçan Suna, devlet korumasındadır. Babası Osman, Suna’yı yatalak babaannesine bakması için devlet koruması altında kaldığı yurttan alıp evine geri götürür. Haberi alan Edip’in, Suna’ya ulaşması uzun sürmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 620. Bölüm Fragmanı yayında! Poyraz'ın tuzağına düşen Selin ölüyor mu?

Selin, Poyraz'ın verdiği adrese gelmiştir. Poyraz'ı ararken bağlı olan kadını bulur. Onunla ilgilendiği sırada Poyraz yanına gelir ve kadının kafasına silahını dayar. Selin, mecburen silahını indirir. Böylelikle Poyraz'ın eline düşmüş olur. Poyraz, bağladığı Selin'e işkence yapar. Selin, cansız halde yere düşerken Mesut onu aramaktadır.