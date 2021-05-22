Arka Sokaklar son bölümde Ali'den üzen haber... İşte Arka Sokaklar 590. son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 21 Mayıs tarihli bölümünde yoğun bakıma alınan Ali'nin entübe edilmesi Ali ölecek mi? sorusunu akıllara getirdi. Dizinin hemen ardından yayınlanan Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanında ise amacına ulaşan Savcı Faruk'un ekini bölmesi dikkat çekti. Arka Sokaklar son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 591. Bölüm Fragmanı yayında! Savcı Faruk, ekibi bölmeyi başarıyor!

Örgüt şüphelisinin delilleri silinince ekip zorda kalıyor. Arkasındaki parmağı bulmak için harekete geçen ekibimiz Mesut'un şüpheleri yüzünden savcılık makamıyla karşı karşıya kalıyor. Bu olayda Selin'in, Savcı Faruk'u koruması Mesut'u çileden çıkartıyor. İkilinin arası bu yüzden açılıyor.

Tekin'in başı Ukraynalı turistlerle belaya giriyor. Nazike'nin para kazanma hırsı ile harekete geçen Tekin, turistleri Çoban Ailesinin malikanesinde ağırlıyor. Olaylar karışınca devreye polis giriyor. Tekin, babası Hüsnü'nün kendisini kurtarmasını beklerken gözaltı şoku ile büyük şaşkınlık yaşıyor.

ARKA SOKAKLAR 590. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıdvan’ın yakalanması üzerine örgüt elemanlarının, dağa yeni sempatizan kazandırma çalışmaları sürmektedir. Leyla adındaki bir genç kız, bu örgüt elemanlarına inanıp evinden kaçar. Leyla’nın babası Gaffar, deliye döner ve kızının bulunması uğruna masum bir genç kızı rehin alır.

Cemal, Selvi’nin yanında içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal’in baygın haldeki görüntülerini kaydeder. Ezgi büyük üzüntü içerisinde görüntüleri izler. Cemal, bu durumu Ezgi’ye ve ekibe açıklamaya çalışır.

Hüsnü’nün canı Giray Pamiroğlu cinayetinin kurcalanmasından yana sıkkındır. Savcı Faruk’un ise, olayın nefsi müdafaa olup olmadığı hakkında şüpheleri sürmektedir.

Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan’ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar. Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar’ın duymasını istemez. Rıza’da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali’ye yer verir. Haberlerde Ali’yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali’nin durumu ağırlaşır.

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