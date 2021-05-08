Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü'yü şoke eden haber! İşte Arka Sokaklar 589. son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 589. son bölüm tek parça Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar'da Aycan, Ezgi tarafından tutuklanırken dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrayan Esra'nın vurulması yürekleri ağza getirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan kesintisiz izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 589. Bölümde Mesut, Savcı Faruk tarafından doğuya özel görevle gönderiliyor!

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut’un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin’e birkaç soru sorar.

Aycan’ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır.

Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra’ya denk gelmesiyle yere yığılır. Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra’nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir.

Pınar ile Ali’nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali’den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir.

Engin ve Başak doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar. Engin Müdür, Fatma’yı etraflıca araştırmak ister.

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