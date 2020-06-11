Arka Sokaklar 556. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar'ın sezon finalinde neler olacak?

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar 556. bölümü ile sezon finali yapıyor. Her hafta heyecanlı anların yaşandığı dizinin sezon finalinde Ezgi'nin yurt dışına gitmeye karar vermesi merak uyandırdı. Hakan'ın ise kurtulup kurtulmayacağı Arka Sokaklar'ın 12 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak olan 556. bölümünde ortaya çıkacak. İşte, Arka Sokaklar sezon finali fragmanından görüntüler.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Hakan'ın yasa dışı bahis çetesi operasyonunda öldüresiye dövülmesinin ardından ekip operasyon başlatır. Mesut ve Selin kılık değiştirirler. Ancak işler bu ikili için iyi gitmez. Selin hastanelik olur. Selin'e neler olacak?

Hakan, ekip tarafından dövüş yapılan mekandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Bu yasa dışı bahis çetesinin Rus Mafyası ile olan bağlantısını öğrenen ekibimiz, olayın daha büyük organizasyon olduğunu görüyor. Çeteyi çökertmek için operasyon hazırlıklarına başlayan ekipte Selin ve Mesut kılık değiştirerek çeteye sızıyor. Çetenin bulunduğu adreslere operasyon düzenleyen ekibimiz büyük tehlikeler atlatıyor.

Bu arada Londra'ya gitme kararı alan Ezgi, ekibi şaşırttıyor. Özellikle Cemal, bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor. Hastaneye kaldırılan Hakan yaşama tutunabilecek mi? Ekip, bahis çetesini çökertmeyi başarabilecek mi? Ezgi, Londra'ya gidecek mi? Selin neden hastaneye kaldırılıyor?