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Arka Sokaklar 17.sezon 633’üncü bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor…

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 15:32

Kanal D’nin, yapımını Erler Film’in üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan, Arka Sokaklar 17’nci sezona merhaba diyor.

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Kadrosuna kattığı yeni oyuncular ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 633’üncü bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma akşamı seyircisiyle buluşuyor.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı; Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova’yı da kadrosuna katan Arka Sokaklar, yeni sezonu ile 14 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Arka Sokaklar 17.sezon 633’üncü bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor…


 

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin

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