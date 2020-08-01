Arif V 216 oyuncuları: Arif V 216 nerede çekildi, konusu ne?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Arif V 216 bir kez daha ekranlara geliyor. G.O.R.A. ve A.R.O.G filmleriyle Türk komedi tarihinin unutulmayan, efsane karakteri Arif ile Robot 216'nın maceralarının anlatıldığı film, gösterime girdiği dönemde ilk üç günde 1.331.691 kişi tarafından izlendi ve tüm zamanların en iyi dördüncü ve en iyi ocak ayı açılışını gerçekleştirdi.

ARİF VE 2016 OYUNCULARI KİMLER?

Türk komedi filmi Arif V 216’nın oyuncu kadrosunda , Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Özge Özberk, Kerem Alışık, Ediz Hun, Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal, Mert Fırat, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Ahu Yağtu gibi isimler yer alıyor.

ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?

Arif ve 216 filmi İstanbul'un farklı ilçelerinde; Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz'da çekildi.

FİLMİN KONUSU NE?

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.