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“Arda’nın Mutfağı” ve “Arda ile Omuz Omuza” yeni sezona merhaba diyor…

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“Arda’nın Mutfağı” ve “Arda ile Omuz Omuza” yeni sezona merhaba diyor…

Kanal D’nin, her Cumartesi ve Pazar günleri yeni bölümleri ile ekrana gelen, lezzetli tarifleri ile olduğu kadar konuk ettiği ünlüleri ile de çok konuşulan programları “Arda’nın Mutfağı” ve “Arda ile Omuz Omuza” yeni sezona başlıyor.

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Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğini ve yeni sezon heyecanını şu sözlerle anlattı:

“Geçtiğimiz sezon, tüm Dünya’nın yaşadığı sağlık problemlerine rağmen keyifli bir sezon geçirdik. Bu sezonda yine neşeli, enerjik işler yapacağız. Keyfimiz gayet yerinde, yeni sezona gayet hazırız. Tüm izleyicilerimizi de şahane iki adet program vaad ediyoruz.”

Arda’nın Mutfağı” yeni bölümü ile 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’de, “Arda ile Omuz Omuza” ise 26 Eylül Pazar günü saat 13.00’de Kanal D’de…

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