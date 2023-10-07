Arda Türkmen: Yeni sezonda sıra dışı tarifler

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◊ Bir ekran klasiği olan “Arda’nın Mutfağı” yeni sezona başlıyor, neler söylemek istersiniz? Yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor?



- Yeni sezonda Arda’nın Mutfağı izleyicilerini yine lezzetli tarifler bekliyor. Bu sezonda çevremizde bulabileceğimiz ürünlerle sıra dışı tarifler yapmaya çalışacağım. Benim için önemli olan, izleyen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği tarifler ortaya çıkartmak.



◊ Uzun yıllardır ekrandasınız, “Şef” dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisiniz. Bu başarınızı neye borçlusunuz?



- Benim için başarının sırrı çok çalışmak. Başka türlü bir yol bilmiyorum.

Profesyonel mutfaklardan gelen bir şef olarak, uzun çalışma saatleri ve işe konsantre olmanın önemini biliyorum. Genel iş hayatımda ve yıllardır yaptığım programlarda da aynı özveriyle çalışmaya devam ediyorum.



BABA OLDUKTAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ



◊ Çok yakın zamanda baba oldunuz. Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?



- Baba olduktan sonra hayat aslında epeyce değişti. Sorumluluklar, öncelikler, hassasiyetler... Her sabah kızım için kahvaltı hazırlamaktan tutunda, işim bitince koşa koşa eve gidip her akşam onun banyosunu hazırlamak, kimi geceler kucağımda uyutmak en büyük zevklerim oldu diyebilirim. İnsan baba olmadan önce hayatı kendi odaklı yaşarken baba olduktan sonra evladı odaklı yaşamaya başlıyormuş onu öğrendim.