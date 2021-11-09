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Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Aramızdaki Sözler filmi oyuncu kadrosu

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Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir Aramızdaki Sözler filmi oyuncu kadrosu

Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Aramızdaki Sözler filmi bu akşam ekrana gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda Hany Abu-Assad oturuyor. Peki, Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Aramızdaki Sözler filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Dram ve aksiyon türünde olan Aramızdaki Sözler filminde uçak kazasından yaralı kurtulan Ben ve Alex’in başından geçenler aktarılıyor.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ KONUSU

Uçak kazasından yaralı kurtulan Ben ve Alex, uzun bir süre yardım bekler. Yardımın gelmemesi, onları vahşi doğada korkunç bir yolculuğa zorlar. Hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorunda olan Ben ve Alex'in endişe dolu yolculuğu yüzlerce kilometre sürer.

Dram ve aksiyon yönüyle ağır basan filmin başrollerini Kate Winslet ve Idris Elba paylaşıyor.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ OYUNCULARI

Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları araısnda Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges yer alıyor.

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