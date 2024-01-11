'Aramızda bıkkınlık var' sözlerine Ahmet Kural'dan cevap geldi!

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Birlikte çok sayıda film ve dizi projesinde rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esiyor.

Uzun zamandır bir araya gelmeyen yakın arkadaşların küslüğü Ahmet Kural'ın düğününde ortaya çıkmıştı.

Temmuz 2023'te Bodrum'daki düğününe katılmayan Murat Cemcir yaptığı 'LCV ile davet edildiğim hiçbir yere gitmem, bu kadarını söyleyebilirim' sözleriyle küslüğü doğrulamıştı.

"KIZGINLIK DEĞİL, BIKKINLIK VAR"

Geçtiğimiz ay Erdil Yaşaroğlu'nun sergisine katılan Cemcir, "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ahmet'le en son 2020’de bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten. Aramızda kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" sözleriyle cevap vermişti.

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Ünlü oyuncu, basın mensuplarının "Ahmet Bey'in çocuğu olacak. Tebrik için aramayı düşünür müsünüz?" sorusu üzerine ise "Allah bağışlasın" açıklamasını yapmıştı.

AHMET KURAL'DAN 'KÜSLÜK' CEVABI!

Ahmet Kural, senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, 'Sadık' ve 'Özgür' karakterlerine hayat verdiği filmin Balmumcu’da gerçekleşen basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Eski dostu Murat Cemcir'in "Bizi bir daha bir arada görmeyeceksiniz" sözlerine cevap veren Kural, "Bir kere bizimle ilgi konuştum. Murat'ı çok seviyorum, yolu açık olsun. İstediğini söyleyebilir tabii ki de. Çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.