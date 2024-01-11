×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Aramızda bıkkınlık var' sözlerine Ahmet Kural'dan cevap geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Kural#Murat Cemcir#Kardeş Payı
Aramızda bıkkınlık var sözlerine Ahmet Kuraldan cevap geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 15:24

Ahmet Kural, uzun bir süredir küs olduğu ve kendisi için "Kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" diyen Murat Cemcir ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Birlikte çok sayıda film ve dizi projesinde rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esiyor.

Uzun zamandır bir araya gelmeyen yakın arkadaşların küslüğü Ahmet Kural'ın düğününde ortaya çıkmıştı.

Temmuz 2023'te Bodrum'daki düğününe katılmayan Murat Cemcir yaptığı 'LCV ile davet edildiğim hiçbir yere gitmem, bu kadarını söyleyebilirim' sözleriyle küslüğü doğrulamıştı.

Aramızda bıkkınlık var sözlerine Ahmet Kuraldan cevap geldi

"KIZGINLIK DEĞİL, BIKKINLIK VAR"

Geçtiğimiz ay Erdil Yaşaroğlu'nun sergisine katılan Cemcir, "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ahmet'le en son 2020’de bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten. Aramızda kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" sözleriyle cevap vermişti.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının "Ahmet Bey'in çocuğu olacak. Tebrik için aramayı düşünür müsünüz?" sorusu üzerine ise "Allah bağışlasın" açıklamasını yapmıştı.

Aramızda bıkkınlık var sözlerine Ahmet Kuraldan cevap geldi

AHMET KURAL'DAN 'KÜSLÜK' CEVABI!

Ahmet Kural, senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, 'Sadık' ve 'Özgür' karakterlerine hayat verdiği filmin Balmumcu’da gerçekleşen basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Eski dostu Murat Cemcir'in "Bizi bir daha bir arada görmeyeceksiniz" sözlerine cevap veren Kural, "Bir kere bizimle ilgi konuştum. Murat'ı çok seviyorum, yolu açık olsun. İstediğini söyleyebilir tabii ki de. Çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Kural#Murat Cemcir#Kardeş Payı

BAKMADAN GEÇME!