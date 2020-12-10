Apandisit vücudun neresinde?

Karnın sağ alt bölümünde apandis (apendiks) denen kalın bağırsağın uzantısı bulunur. Solucan şeklinde ve hareket kabiliyeti olan apandisin içinden herhangi bir besin geçmez. Uzunluğu çocuklarda biraz daha fazladır. Yaklaşık 9–10 cm uzunluğundadır fakat bundan daha az ya da daha fazla olabilir. Yerleştiği yer bazı kişilerde farklılık gösterebilir. (Situs inversus gibi) Bu durum apandis rahatsızlığı olanlarda tanı koymayı zorlaştırır.



Apendiksin (apandisin) çoğunlukla dışkı veya daha az bir ihtimalle safra taşı, tümör ya da bağırsak kurduyla tıkanması sonucu iltihaplanmasına apandisit denir. Apandisin vücuttaki fonksiyonu henüz bilinmemektedir. Sadece lenf dokusu bakımdan zengin bir yapıdır. Yine de apandisin iltihaplanması sonucu yırtılıp karın bölgesinde yayılmasıyla, ciddi problemler ortaya çıkar. Tedavi edilmediğinde tehlikeli bir hastalık olan apandisit, karın zarının iltihaplanmasına yol açabilir.



APANDİSİT KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Apandisit her yaş grubunda görülebilmekle beraber genel olarak 6-10 yaş arası çocuklarda görülür. 2 yaşından küçük çocuklarda ise hastalığın görülme oranı yüzde 2 gibi düşük bir oranda seyretmektedir.

Apandisit Sorunları Belirtileri



• Karın ağrısı: Göbek çevresinde başlayıp zamanla sağ alt kadrana doğru kayan ve buraya yerleşen bir ağrı olur. Ancak bu tip ağrı her apandisitte görülmeyebilir. Genellikle ağrı hareketle, öksürmekle ve zıplamakla şiddetlenir.

• İştahsızlık sık görülür

• Bulantı ve kusma

• Ateş

• Bazen ishal veya kabızlık görülebilir.

• Bazı hastalarda idrarda yanma ve kanama yaşanabilir. Apandisite özgü bir belirti olmasa da zaman zaman görülebilir.

Apandisit şüphesi olan durumlarda ilaçlarla geçiştirmek yerine acilen genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır. Teşhis netleştirilene kadar ağrı kesici kullanmamak önemlidir. Çünkü sizi kısa süre rahatlatarak tanıları anlamanızı engeller ve bu da apandisit patlamasına yol açabilir.