"Anna Karenina” teklifi nasıl kaçtı!

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Ünlü oyuncu “Anna Karenina” filmi için teklif aldığını ancak sağlık sorunlarından dolayı rol alamadığını anlattı: “Menajerim aradı, ‘Anna Karenina çekiliyor, Jude Law ve Keira Knightley oynuyor, ekim ayında boş gününüz var mı’ diye mail geldiğini söyledi. ‘Herhalde biri dalga geçiyor’, dedim. Sonra senaryoyu yollamalarını istedik ve yolladılar. Fakat o sırada bir dizimde problem vardı ve ameliyata girecektim. İyi huylu kemik tümörü diye bir şey varmış. Doktorum, ‘durabilen şeyler, bir sürü insanda var ama seninki büyüyor içeride, bacağını kırabilir ve o yüzden bunu bir an önce buradan almamız gerekiyor’ dedi. Sıradan bir diz ameliyatı değildi. Tam o döneme denk geldi.”

Sonrasında aynı ajanstan gelen başka bir teklifle “A Most Wanted Woman” filminde rol alan Derya Alabora “Orada herkes çok iyi çalışıp geliyor. Herkesin bir koçu oluyor, figürasyon hazır geliyor” dedi.

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