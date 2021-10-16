Ankaralı Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer'in hayatı ve eşi hakkında bilgiler

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Ayşe Dinçer, 1977 yılında dünyaya geldi. Aslen Mersinli olduğunu ancak Ankara'da doyduğunu belirten Ayçe Dinçer, "Artık Ankaralıyım" diyerek "nereli" olduğu sorularına açıklık getirmişti.

Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında birincilik elde etti. Çok genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne almaya başladı. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si oldu.

2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşti, 6 yıl ardından İstanbul'a geliş kararı verdi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başladı. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konsere imza attı.

Konser organizasyon işi ile ilgilenen iş adamı Emre Ergen ile evli. 2018 yılında seslendirdiği Kekliği Düz Ovada Avlarlar isimli şarkısının klibinde eşi ile birlikte yer aldı.