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Ameliyat olan Alişan'dan haber var!

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#Alişan#Buse Varol#Buse Tektaş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 11:31

Konser vermek için yola çıkan şarkıcı Alişan, karnında ağrı hissedince hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü türkücüye akut apandisit tanısı konuldu. Hemen ameliyata alınan Alişan'ın son sağlık durumunu doktoru açıkladı.

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Karnının sağ tarafında gelişen yoğun ağrı şikayeti ile hastaneye yatan  Alişan, hızlıca ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, ünlü sanatçının ameliyat sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu:

“Sanatçımız Alişan’ı akut apandisit tanısı ile saat 16:00’da ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Sayın  Alişan’ın genel durumu iyi. Tüm sevenlerine ve Alişan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

Şarkıcının eşi Buse Tektaş ise Alişan'ın operasyon sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

 

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#Alişan#Buse Varol#Buse Tektaş

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