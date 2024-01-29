Ameliyat olan Alişan'dan haber var!

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Karnının sağ tarafında gelişen yoğun ağrı şikayeti ile hastaneye yatan Alişan, hızlıca ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, ünlü sanatçının ameliyat sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu:

“Sanatçımız Alişan’ı akut apandisit tanısı ile saat 16:00’da ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Sayın Alişan’ın genel durumu iyi. Tüm sevenlerine ve Alişan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

Şarkıcının eşi Buse Tektaş ise Alişan'ın operasyon sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.