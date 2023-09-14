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Altın Koza Türkiye’nin Oscarı

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#Altın Koza#30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Adana Altın Koza Film Festivali
Altın Koza Türkiye’nin Oscarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 08:34

18-24 Eylül’de düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, Büyükşehir Kültür Daire Başkanı Mahmut Göğebakan ve Festival Yönetmeni İsmail Timuçin’in katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda yapıldı.

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ADANA SİNEMA KENTİ

Toplantıda konuşan Karalar, Cumhuriyet’in 100. yılında festivalin 30’uncusunu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Altın Koza Türkiye’nin Oscarı’dır. Çok değerli ve halkın festivalidir. Bu yıl her yılkinden daha iyi, daha güzel, daha canlı bir festivali halkla buluşturacağız. 200’e yakın yerde mobil sinemalarla halkımızla ücretsiz buluşturuyoruz. Nuri Bilge Ceylan’ın ülkemizde prömiyerini yapacağı ‘Kuru Otlar Üstüne’nin geliri depremzedeler için aktarılacak” dedi.

 Kazanan yarışmacılara 1 milyon 285 bin TL para ödülü dağıtılacağını belirten Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da “Adanalıların festivale verdiği değer ve desteğe teşekkür ederim. Sinema kenti Adana’da sinemaya sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

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#Altın Koza#30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Adana Altın Koza Film Festivali

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