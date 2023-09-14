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ADANA SİNEMA KENTİ

Toplantıda konuşan Karalar, Cumhuriyet’in 100. yılında festivalin 30’uncusunu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Altın Koza Türkiye’nin Oscarı’dır. Çok değerli ve halkın festivalidir. Bu yıl her yılkinden daha iyi, daha güzel, daha canlı bir festivali halkla buluşturacağız. 200’e yakın yerde mobil sinemalarla halkımızla ücretsiz buluşturuyoruz. Nuri Bilge Ceylan’ın ülkemizde prömiyerini yapacağı ‘Kuru Otlar Üstüne’nin geliri depremzedeler için aktarılacak” dedi.

Kazanan yarışmacılara 1 milyon 285 bin TL para ödülü dağıtılacağını belirten Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da “Adanalıların festivale verdiği değer ve desteğe teşekkür ederim. Sinema kenti Adana’da sinemaya sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.