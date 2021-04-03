Altay kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Altay'ın biyografisi

Türk pop müziği sanatçısı Altay, 1970 yılında Rize'de dünyaya geldi. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber'dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İlk albümü 30 yaşındayken, 2000 yılında çıktı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

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