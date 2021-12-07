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Alparslan Büyük Selçuklu 5. son bölüme Kekavmenos'ın akıbeti damga vurdu! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Televizyon#Dizi
Alparslan Büyük Selçuklu 5. son bölüme Kekavmenosın akıbeti damga vurdu İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 6 Aralık tarihinde yayınlanan son bölümünde Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanan kavga sonrası Kekavmenos'ın ölümü ekranlara damga vurdu. Alparslan’la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşıdı. Bu bunların ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölümü kesintisiz izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full HD izleme ekranı

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Alparslan Büyük Selçuklu'nun pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde Alparslan'ın Kekavmenos karşısındaki galibiyeti sonrası çocukken yaşanan kötü hatırayı hatırlaması merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan’ın, atabeyi Hasan’ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis’in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan’daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir. Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud’un Büst’te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst’e gider.

Obaya döndüğünde, Kekavmenos’un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan’la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça’yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak?

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Alparslan Büyük Selçuklu#Televizyon#Dizi

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