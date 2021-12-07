Alparslan Büyük Selçuklu 5. son bölüme Kekavmenos'ın akıbeti damga vurdu! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Alparslan Büyük Selçuklu'nun pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde Alparslan'ın Kekavmenos karşısındaki galibiyeti sonrası çocukken yaşanan kötü hatırayı hatırlaması merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan’ın, atabeyi Hasan’ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis’in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan’daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir. Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud’un Büst’te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst’e gider.

Obaya döndüğünde, Kekavmenos’un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan’la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça’yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak?

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI