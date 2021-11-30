Alparslan Büyük Selçuklu 4. son bölüme Yannis'in ölümü damga vurdu! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 29 Kasım akşamı yayınlanan 4. bölümünde Sultan Tuğrul’un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan’ı kurtarmak için akılalmaz plan yaparken, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Akça'ya Alparaslan'la ilgili verilen emir merak uyandırdı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yannis’i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan’ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul’a nasıl verecektir? Hasan’la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokar. Alparslan’ın Vaspurakan’da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir. Bizans’ın kendi içindeki gerilimi, Vaspurakan katliamının belirsizliği ve Yannis’in arma meselesi yüzünden daha da yükselir. Babasının esir düştüğünü gören Akça, onun için bir şeyler yapmak zorundadır. Sultan Tuğrul’un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan’ı kurtarmak için bir şey yapabilecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberin Devamı