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Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölümde Alparslan'ın boynuna dayanan kılıç şoke etti! İşte son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölümde Alparslanın boynuna dayanan kılıç şoke etti İşte son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu 20. son izleme ekranı erişime açıldı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 4 Nisan tarihinde yayınlanan son bölümünde Akça'nın mendile yazdığı sözlerle Alparslan'ın Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu öğrenmesi dikkat çekti. Alparslan ve Akça’nın aşkının nereye varacağı merak konusu olurken dizinin final anınsa pusuya düşen Alparslan'ın boynuna kılıç dayanması ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 4 Nisan akşamı yayınlanan 20. bölümünde Dukas’ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos'un Liparitlere teklifinin ne olacağı merak konusu oldu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan’a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça’nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça’nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos’a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

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Dukas’ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos’un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos’un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas’tan hem de Kekavmenos’tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat’ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat’ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat’ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon

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