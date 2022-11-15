Almila Ada: Barış’ın şarkılarını kelime kelime hatırladığımı fark ettim

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◊ 18 Kasım’da vizyona girecek “Barış Akarsu: Merhaba” filminde Barış’ın kız arkadaşı Zeynep’i oynuyorsnuz. Zeynep, kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir kadın. Almila Ada nasıl biridir?

- Ben de ayaklarımın üstünde durmaya çalışan genç bir kadınım... Kendi işimi yapan, kendi paramı kazanan, onun için eğitim almış biriyim... Ben de özgür ruhlu biriyim. Ama bir o kadar da aileme, sevdiklerime, işime bağlıyım...

◊ Filmde Zeynep’in Barış’ı sakinleştirmek için söylediği “Heyecan iyidir, sıcak tutar” sözüne katılıyor musunuz? Heyecan duymadığınız bir işte, bir rolde başarılı olmak mümkün müdür?

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- Yeni bir senaryoyu ilk okuduğumda heyecanlanıyorum. Çünkü yeni bir dünyayla, yeni bir karakterle tanışıyorsun. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Mesela şu an Kanal D’de severek izlenen “Üç Kız Kardeş” dizisinde çalışıyorum. Bazen öyle özel sahneler çıkıyor ki senaryoda her gün onlar için de ekstra heyecanlandığım oluyor. O yüzden heyecanla başarı biraz bağlantılı.

◊ Barış Akarsu’nun popüler olduğu zamanlarda siz 12-13 yaşlarındasınız. Şarkılarını biliyor muydunuz?

- Biliyordum çünkü, küçükken “Akademi Türkiye”yi izliyordum. Herkesin Barış’ı ne kadar sevdiğini hatırlıyorum. Senaryoyu okuduktan sonra hemen hızlı bir internet araştırmasına girdim. Onun röportajlarını, videolarını, şarkılarını tekrar hatırlamak ve dinlemek adına... Ve hepsini kelime kelime hatırladığımı fark ettim.

İCLAL AYDIN; HEM ABLAM, HEM ARKADAŞIM, HEM DE HOCAM

◊ “Üç Kız Kardeş” dizisinde “Dönüş” olarak izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Romanın yazarı İclal Aydın’la aynı zamanda birlikte rol almak ilginç bir deneyim olsa gerek...

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- İnanılmaz desteği oluyor. İclal’in eseri bu ama senaryoyu tabii ki başka bir grup yazıyor. O yüzden İclal Abla da senaryo kısmından ziyade özellikle ikinci sezonda biraz daha oyuncu kısmında ağırlık veriyor kendi adına. Ama günün sonunda karakterlerin kalbi o. O yüzden herhangi bir senaryo kaynaklı bir arayışta olduğum zaman tabii ki İclal Abla ile konuşuyorum, inanılmaz destek oluyor. Hem ablam, hem en yakın arkadaşım, hem hocam.

◊ Dönüş romantik, neşeli, uzlaştırıcı, sevgi dolu... Onunla benzerlikleriniz var mı?

- Aslında hepimizin vardır. Çünkü Dönüş o kadar iyi niyetli, o kadar sevgi dolu, o kadar sakin, o kadar yaratıcı bir kız ki. Ailesine çok bağlı, edebiyata çok düşkün. Biraz bulutların üstünde yaşayacak kadar mutlu bir kız. Bir o kadar da kırılgan. Ben o kadar kırılgan değilim.

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◊ Ayvalık’ta çekimler sürüyor. İstanbul’u özlüyor musunuz?

- Ben her hafta gelmeye çalışıyorum, ailem, arkadaşlarım, evim burada. Ama özlem gibi bir şey değil. Çünkü günün sonunda orada beş gün durmaksızın çalışıyoruz. Ve orası çok keyifli bir yer çalışmak için. Çok da şanslıyız.