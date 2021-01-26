Ali Toprak cinayetinde son gelişmeler – Alime Toprak’ın ifadesinin detayları ortaya çıktı

Anamur ilçesinde bir süre önce muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını, ses vermediğini, kafasının kanadığını görünce kendisinin o sırada bayıldığını belirtti. Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti.

Canlı yayında yapılan itiraf ardından Mersin Anamur'dan gelen ekipler Alime Toprak'ı teslim aldı. Katil zanlısı genç kadın Mersin'e götürüldü. 5 ay sonra cinayeti itiraf eden genç kadın, kocasını tek başına öldürdüğünü söyledi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak’ın Cumhuriyet Savcısı'na da itirafını tekrarladı. Alime Toprak’ın, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dediği öğrenildi. Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleriyle yapılan tatbikatta suç aleti ''daldız'' muz serasında çıktı. Dosya için gizlik kararı alındığı kaydedildi.

25 OCAK'TAKİ CANLI YAYINDA NELER YAŞANDI?

Durali Amca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı Alime'nin kendisini sahipsiz hissettiğini açık olduğunu söyledi. Durali Amca damadının kızının böyle bir şey yapacağına aklına gelmediğini damadının kızını kendi yanında bile dövdüğünü söyledi. Köy sakinleri konuştu. Ahmet Yaşar Bey Alime'nin tek doğru cevabının Ali'nin üzerinin çıplak olduğu konusu olduğunu cesedin başında Alime'nin gözünden ne olduğunu anladığını daha önceden onları hiç tanımadığını ileri sürdü.