Ali Öner, 'Doruk' karakteri ile O Kız'da…

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7’nci bölümünün final sahnesinde izleyici karşısına çıkan Öner, Sitare’nin üvey oğlu Doruk karakterine hayat veriyor.

Doruk, babasının şüpheli dünya seyahatini kurcalamanın yanı sıra Sitare’nin ondan aldığı her şeyi geri almanın peşindedir. Ayrıca Doruk’un gelişi sadece Sitare’nin değil Ozan, Zeynep ve Kadir’in de hayatlarında büyük bir etkiye neden olacaktır.

Yapımını Focus Film, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

“O Kız” heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…