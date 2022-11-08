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Ali Öner, 'Doruk' karakteri ile O Kız'da…

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#Ali Öner#Ali Öner Doruk#O Kız
Ali Öner, Doruk karakteri ile O Kızda…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 11:28

Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği çok izlenen dizisi O Kız, her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı diziye yakışıklı oyuncu Ali Öner dahil oldu.

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7’nci bölümünün final sahnesinde izleyici karşısına çıkan Öner, Sitare’nin üvey oğlu Doruk karakterine hayat veriyor.

Doruk, babasının şüpheli dünya seyahatini kurcalamanın yanı sıra Sitare’nin ondan aldığı her şeyi geri almanın peşindedir. Ayrıca Doruk’un gelişi sadece Sitare’nin değil Ozan, Zeynep ve Kadir’in de hayatlarında büyük bir etkiye neden olacaktır.

Ali Öner, Doruk karakteri ile O Kızda…

Yapımını Focus Film, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

O Kız” heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Ali Öner#Ali Öner Doruk#O Kız

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