Ali Küçükbalçık kimdir, kaç yaşında? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında bilgiler

Aslen İzmirli olan Ali Küçükbalçık, 1981 yılında dünyaya geldi. 1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 20 yaş fark var. Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var. Erken yaşta evlilik yapan Birgül Küçükbalçık'ın bir oğlu var. İş adamı olan Ali Küçükbalçık, Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibidir.



Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti.

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