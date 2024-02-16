Ali Atay: Hazal’dan korkuyorum

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AHMET Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” adlı programa konuk olan Ali Atay, eşi Hazal Kaya’yla ilgili soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, Taylan’ın “Hazal’dan korkuyor musun?” şeklindeki esprili sorusuna şu yanıtı verdi: “Hazal’dan kim korkmaz? Hazal’dan korkulur, çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey. Ben ilişkilerimde de güçlü insan severim. Ayakta durabilen, istikrarlı, güven veren. Evimde böyle bir kadın var.”



ŞEFKAT DE VAR HIRÇINLIK DA



Yıllar önce yayınlanan “Leyla ile Mecnun” dizisiyle yıldızı parlayan Ali Atay, “Sen Leyla’nı buldun mu?” sorusu üzerine de şöyle konuştu:

“Buldum, yüzde yüz. Kavgalar, dövüşler, birbirimizi hırpalamalar. Bir kitap okursun hani, paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz. Şefkat de var, hırçınlık da. Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratabiliyorsun. Öyle bir an geliyor ki ‘Tamam benim burada durmamın bir anlamı yok’ diyebiliyorsun. Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle. Dürüstlük hazine gibi bir şey, insanın kendine dürüst olması çok zor. Bir maden işçisi gibi kaza kaza, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun. O süreçleri atlattık biz. Artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla. Benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum.”

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İlk günkü gibi kıskanıyorum

Ali Atay, kıskançlık duygusu hakkında konuşurken eşi Hazal Kaya’yı kıskandığını söyledi: “Onu ilk günkü gibi seviyorum. Net bunu yaşıyorum. Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de. Net bunu yaşıyorum.”

Neredeyse dövecektim

Hazal Kaya da bir süre önce aynı programa konuk olmuş, eşi için “Ali’ye 23 yaşında âşık oldum, hâlâ da âşığım” demişti. Kaya, ilk tanıştıklarında Ali Atay’a kötü davrandığını da anlatmıştı: “Ali’yle ilk tanıştığımızda neredeyse dövüyordum onu. Ali ‘Hazal beni sevmedi galiba’ demiş. Ben fenalık geçirmiştim hoşlandığım için, söyleyemiyorum da! Abuk sabuk kötü davrandım çocuğa. Bir saçını çekmedim galiba. ‘Yok ben öyle demek istemedim’ falan diyor. Korkunç, rezalet!”