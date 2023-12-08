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Aleyna Tilki: Yok olmamı istiyorlar

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#Aleyna Tilki#Müzik#Hayat
Aleyna Tilki: Yok olmamı istiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 17:06

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla bu duruma isyan etti. Sahneye çıkışının engellediğini iddia eden genç şarkıcı, “Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar” dedi.

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Aleyna Tilki, sahnelere çıkışının engellendiğini ve konserlerinin iptal edildiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından video paylaşan Tilki, sesinin titrediği videosunda sektördeki bazı popüler isimlerin yoluna taş koyduğunu söyledi: “Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!”

Aleyna Tilki: Yok olmamı istiyorlar

ŞARKI SÖYLEMEYİ ÖZLEDİM
Şarkı söylemeyi çok özlediğini dile getiren Aleyna Tilki sözlerini şöyle sürdürdü: “İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar. Organizasyonları onlar yapıyor. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar. Benim moralimi bozacak mekânlara yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekânlara çıkamıyorum. Şarkı söylemeyi özledim.”

 

 

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#Aleyna Tilki#Müzik#Hayat

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