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Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında.. Aleyna Tilki O Ses Türkiye'ye konuk oluyor..

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Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında.. Aleyna Tilki O Ses Türkiye'ye konuk oluyor..
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O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olacak Aleyna Tilki'nin biyografisi merak edilen konular arasında yer alıyor. Genç şarkıcı kısa sürede başarılı çalışmalara imza atarak popüler oldu. Peki Aleyna Tilki kaç yaşında.. İşte Aleyna Tilki'nin biyografisi

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Aleyna Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalamış, şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.

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