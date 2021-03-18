Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna hakkında bilgiler

Survivor yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Aleyna, 10 senedir voleybol oynadığını ve son üç senedir de beach voleybol oynadığını aktardı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.

Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach voleybol okul takımında yer alıyorum.’ dedi.

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