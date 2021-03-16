Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna bu hafta eleme potasında

Survivor Aleyna merak edilen isimler arasında bulunuyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Aleyna profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness ile ilgileniyor. İşte 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya gelen Aleyna Çalışkan hakkında merak edilenler

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olan Aleyna, voleybol, badminton, karate ve boks sporları ile ilgileniyor. Yarışmacı, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

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