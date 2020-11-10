Alev Alev dizisi oyuncuları kimdir? İşte Alev Alev oyuncuları ve karakterleri

Alev Alev dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Alev Alev oyuncuları ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Dizinin ilk bölümünde yaşanan yangının ardından izleyicilerin merakı daha da arttı. Tomris’in, kızı Şimal yerine koyarak tedavisine başladığı Çiçek’le yüzleşmesi şimdiden heyecanla bekleniyor. Alev Alev dizisi oyuncuları arasında Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan gibi isimler bulunuyor.

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI

Alev Alev dizisi oyuncuları arasında Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel gibi isimler rol alıyor.

CEMRE KAYABEYLİ – DEMET EVGAR

Çelebi’nin karısı, Rüya’nın kuzeni ve Güneş’in annesi. Küçük yaştan itibaren Yıldırımlar ailesi ile büyür. Büyük bir aşkla evlendiği Çelebi’den psikolojik ve fiziksel şiddet görür ve bunu kimseye kanıtlayamaz.

ÇİÇEK GÖRGÜLÜ – HAZAR ERGÜÇLÜ

Rüya’nın evinde hizmetçi ve aynı zamanda Rüya’nın en yakın arkadaşı. Evin şoförü Ali ile evlenerek mutlu bir yuva kurmak üzere olan Çiçek’in hayatı yangının ardından değişiyor.

RÜYA YILDIRIMLAR - DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Yıldırımlar ailesinin tek kızı, Cemre’nin kuzeni.

TOMRİS ÜSTÜNOĞLU - ZUHAL OLCAY

ÇELEBİ KAYABEYLİ – CEM BENDER

OZAN AKINSEL – BERKAY ATEŞ

İSKENDER KAYABEYLİ - BERKER GÜVEN

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.