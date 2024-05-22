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Alara Bozbey: O anı asla unutamam

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#Alara Bozbey#Alara Bozbey#MAG
Alara Bozbey: O anı asla unutamam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 08:00

Alara Bozbey, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

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Bozbey, “Tiyatro sahnesine ilk çıktığınız anı hatırlıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O an yaşadıklarımı ömür boyu unutamayacağım. Çok panikledim, kuş gibi titredim. Heyecandan başım dönüyor, midem bulanıyor, dizlerim birbirine çarpıyordu. Bütün metni unuttuğumu düşündüm ve çocukken hayal ettiğim anı yaşamak için dakikaları sayıyordum. Hayal ettiğim şey artık önümdeydi fakat yaşayacağım anı hiç hayal etmediğim için çok heyecanlandım. Çok güzeldi! Herkesin, hayalini kurduğu şeyi yaşamasını diliyorum. Muazzam bir duygu.”

Alara Bozbey: O anı asla unutamam

Alara Bozbey, çocukken ilginç karakterleri hep taklit ettiğini de söyledi.

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#Alara Bozbey#Alara Bozbey#MAG

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