Alain Delon, Sıla’nın şarkısıyla anılıyor

DÜNYA sinemasının usta aktörü Alain Delon, 18 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Türkiye’de önemli bir hayran kitlesine sahip olan 88 yaşındaki Fransız oyuncuyu sevenleri sosyal medyada Sıla’nın ‘Alain Delon’ adlı şarkısıyla andı. Sıla’nın 2010’da yazdığı, Ozan Doğulu düzenlemesiyle yayınlanan, aylarca radyo ve müzik listelerinin zirvesinden inmeyen şarkı, Alain Delon’un vefatı sonrası yapılan paylaşımlarla sosyal medyada trend listelerine girdi. Yüzlerce kişi, Alain Delon için taziye mesajlarını ‘Alain Delon’ şarkısıyla paylaştı.



‘GERÇEK BİR İNSAN MIYMIŞ!’



Gani Müjde, “Alain Delon yaşlılığında bile yakışıklı kalmayı başarabilen nadir ünlülerdendi. Toprağı bol, mekânı cennet olsun. Sıla Gençoğlu’nun şarkısında yüzyıllarca yaşasın” diyerek şarkının linkini paylaştı. Bir X kullanıcısı, “Filmlerini izleyecek kadar yaşlı olmasak da onu Sıla’nın şarkısıyla tanıdık. Karizma adammış” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı “Alain Delon ölmüş, başın sağ olsun Sıla” derken, bir başkası da “Alain Delon gerçek bir insan mıymış? Ben Sıla şarkısı için uydurulmuş bir kelime zannediyordum” yorumunda bulundu.

İşte o şarkı

Bütün gün öyle oturdum evde

Tadım tuzum yok olur ya öyle

Duvarların da ağzı var, dili yok

Hadi kalk giyin gez toz dedim

Azıcık da sen boz dedim

Aradım taradım kimse evde yok

Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan

Meğer herkes buradaymış

Bihabermişim dünyadan

Kızlarla laflarken sen göründün bir anda

Bir numara var Allah Allah

Bu ne, n’oluyor ya

Ba-ba-bak havalara nasıl da geriniyor

Alain Delon’um benim nasıl da kasılıyor

No no no almayayım, başkası alsın

Tipim değilsin, üstü kalsın