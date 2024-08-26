Alain Delon, Sıla’nın şarkısıyla anılıyor

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DÜNYA sinemasının usta aktörü Alain Delon, 18 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Türkiye’de önemli bir hayran kitlesine sahip olan 88 yaşındaki Fransız oyuncuyu sevenleri sosyal medyada Sıla’nın ‘Alain Delon’ adlı şarkısıyla andı. Sıla’nın 2010’da yazdığı, Ozan Doğulu düzenlemesiyle yayınlanan, aylarca radyo ve müzik listelerinin zirvesinden inmeyen şarkı, Alain Delon’un vefatı sonrası yapılan paylaşımlarla sosyal medyada trend listelerine girdi. Yüzlerce kişi, Alain Delon için taziye mesajlarını ‘Alain Delon’ şarkısıyla paylaştı.
‘GERÇEK BİR İNSAN MIYMIŞ!’
Gani Müjde, “Alain Delon yaşlılığında bile yakışıklı kalmayı başarabilen nadir ünlülerdendi. Toprağı bol, mekânı cennet olsun. Sıla Gençoğlu’nun şarkısında yüzyıllarca yaşasın” diyerek şarkının linkini paylaştı. Bir X kullanıcısı, “Filmlerini izleyecek kadar yaşlı olmasak da onu Sıla’nın şarkısıyla tanıdık. Karizma adammış” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı “Alain Delon ölmüş, başın sağ olsun Sıla” derken, bir başkası da “Alain Delon gerçek bir insan mıymış? Ben Sıla şarkısı için uydurulmuş bir kelime zannediyordum” yorumunda bulundu.
İşte o şarkı
Bütün gün öyle oturdum evde
Tadım tuzum yok olur ya öyle
Duvarların da ağzı var, dili yok
Hadi kalk giyin gez toz dedim
Azıcık da sen boz dedim
Aradım taradım kimse evde yok
Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan
Meğer herkes buradaymış
Bihabermişim dünyadan
Kızlarla laflarken sen göründün bir anda
Bir numara var Allah Allah
Bu ne, n’oluyor ya
Ba-ba-bak havalara nasıl da geriniyor
Alain Delon’um benim nasıl da kasılıyor
No no no almayayım, başkası alsın
Tipim değilsin, üstü kalsın