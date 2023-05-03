Akşam yemeği olaylı bitti... 'Beni aldattın mı?'

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Dizinin yeni bölümünde;
Verdiği sürenin dolmasına rağmen, Ateş'in karısına gerçekleri anlatmadığını öğrenen Gaye, Deniz'i arayarak yüz yüze konuşmak istediğini söyledi.
Aynı dakikalarda Ateş de olan biteni anlatmak için evdeydi...
Gaye'nin kararlılığını gören Ateş, cep telefonuna gönderdiği mesajla onu engellemeyi başardı.
Evi silahla basılan Ziya, Zeynep'ten şikayetçi oldu.
Kardeşini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen Deniz ve Ali, çözüm arayışına başladılar.
Nasıl yapacağız bilmiyorum ama tek bildiğim Zeynep'i orada bırakmayacağım
Gaye'nin şantajına boyun eğmeyen Ateş, her şeyi Deniz'e anlatmasını istedi.
Git ve her şeyi Deniz'e anlat. Belki ben Deniz'i kaybederim ama sen de bir daha benim yüzümü göremezsin...
Ateş'in beklenmedik tepkisiyle neye uğradığını şaşıran Gaye, geri adım attı.
Serayı yakan kişinin Ziya olduğunu ispatlamak için el ele veren Deniz ve Ateş, ihtiyaçları olan delilleri bulup Zeynep'i çıkarmayı başardılar.
Gencer Çiftliği'ne uzaktan bakmakla yetinen Ziya, şansını Gaye'den yana kullanmaya karar verdi.
ZİYA'DAN DENİZ'E YÜZSÜZ TEKLİF
Gaye'nin çiftlikle ilgilenme nedeninin peşine düşen Ziya, ona Zeynep ve Deniz'in arasını bozarsa istediği her şeye sahip olabileceğini söyledi.
Gaye, bu fırsatı kaçırmadı ve soluğu Kefken'de Zeynep'in yanında aldı.
İş yemeğine çıktığını sanan Deniz, oyuna geldiğinden habersiz restoranda saatalerce bekledi.
Ateş'in yemek nedeniyle lansmanda yalnız kalması ikili arasında gerilime neden oldu.
Eve döndüklerinde Ateş ve Deniz arasında sesler yükseldi. İsyanını dile getiren Ateş'e Deniz umursamaz tavrı ile karşılık verdi.
Benden vazgeçeceksin diye ödüm kopuyor
Deniz'in yokluğunu fırsat bilen Gaye, sözleriyle Ateş'i gaza getirmeyi başardı.
Öte yandan Zeynep ve Selim'in baş başa yedikleri yemek olaylı bitti. İkiliyi restoran çıkışı gören Engin, Selim'e saldırdı.
Kim bu adam? Ondan mı terk ettin beni? Ben varken de var mıydı? Aldattın mı beni?
Hastaneden aldığı tahlil sonuçları sonrası bilmediği bir gerçekle yüzleşen Zeynep, Narin'e kilit soruyu sordu:
Aslan'ın babası kim?
Dizinin final sahnesinde;
Samet'ten Deniz'in yemek yediği kişiyi araştırmasını isteyen Ateş, her şeyin planlı olduğunu anladı.
Evden 'kulübe gidiyorum' diyerek çıkan Ateş, restorana Gaye ile buluşmaya gitti.
Ateş, Deniz'in kendisini takip ettiğinden habersizdi!