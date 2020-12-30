Akıncı dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

Akıncı dizisinin konusu ve oyuncuları netlik kazandı. Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı dizi, İstanbul'un muhtelif semtlerinde çekilecek. İşte, Akıncı dizisi oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler

AKINCI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.