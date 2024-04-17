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Ajda Pekkan’dan bir ilk

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Beşiktaş Stadyumu#Konser
Ajda Pekkan’dan bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 08:29

Ajda Pekkan, müzik kariyerinin ilk stadyum konserine hazırlanıyor.

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Süperstar, 12 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği konserde dev bir orkestrayla sahneye çıkacak.

BWO Entertainment tarafından düzenlenen konseri yaklaşık 40 bin kişi izleyecek.

Ajda Pekkan’dan bir ilk

Gecede sanat dünyasından ünlü isimlerin de kendisine eşlik edeceğini açıklayan Pekkan, “Tabii ki kim bu arkadaşlar diye merak ediyorsunuz. ‘Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan seslerden’ diye ufak bir tüyo vereyim. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması açısından da bu konseri çok önemsiyorum. Hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için muhteşem bir hatıra, anılardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. 12 Haziran’da sağlıkla, huzurla, heyecan ve aşkla buluşmak üzere” dedi.

 

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#Ajda Pekkan#Beşiktaş Stadyumu#Konser

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