Ajda Pekkan İstanbul’da son konserini verdi

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Süperstar sahnesinde modacısı Burcu Sedef’in özel tasarladığı iki ayrı kıyafet giydi.

Yurdumuzun dört bir yanından beklenen yağış ve fırtına öncesinde uyarıda bulunan Süperstar, “Bir diğer fırtına da bu akşam burada çıkacak. Hazırlıklı olun” sözleriyle eğlencenin startını verdi.

Konser boyunca Pekkan’a Brezilya’dan gelen özel dansçıları eşlik etti. Süperstar, “Bu sezon İstanbul’daki son konserim, şehir dışında olan birkaç konserim daha kaldı, onları da bitirdikten sonra 2023’e veda edeceğiz. 2024’te güzel konserlerde tekrar bir araya gelip şarkılarımızı hep bir ağızdan söyleyeceğiz” diyerek sevenlerine teşekkür etti.