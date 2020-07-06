Aile Arasında oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Aile Arasında filmi oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Film bu akşam yeniden izleyici ile buluşacak. Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı komedi türündeki Türk filminin oyuncuları arasında Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh gibi isimler bulunuyor. İşte Aile Arası filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler…
Aile Arasında filmi oyuncuları araştırılan konular arasında yerini aldı. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici ile yeniden buluşuyor. Bu akşam yayınlanacak olan Aile Arasında’da Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken buluyor ve olaylar gelişiyor.
Filmin oyuncuları arasında Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri gibi isimler bulunuyor.
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU
Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür.
Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.
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