'Ağlamaktan gözyaşın kuruyacak' demişti... İntikam vakti geldi

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Dizinin yeni bölümünde;

Türkan'dan ortaklığı bitirmesini isteyen Rüçhan, ret cevabını alınca Sevilay'ın evine gitti. Rüçhan ondan ailesinden uzak durmasını istedi.

Senin masum kadın hikayelerine benim karnım tok!

Dönüş, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Fatih'in kızına donör olmak için test yaptırdı.





Kontrol için doktora giden Türkan ve Somer, çocuk sahibi olmalarında bir engel kalmadığını öğrendiler.

SOMER VE TÜRKAN'IN BEBEK SEVİNCİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gerçekleri Mustafa'nın ağzından duyan Derya, sevgilisinin elini bırakmamak üzere tuttu.

Mutlu geçen günün sonunda kıskançlık krizine giren ve Derya ile tartışan Mustafa, eve döndüğünde kapının önünde Somer'in adamlarını gördü.

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Evini gözetleyen iki adamı da döven Mustafa, onlarla Somer'e mesaj yolladı.

MUSTAFA VE SOMER ARASINDA BÜYÜK KRİZ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özer, Somer'in öfkesini görünce onu yalnız bırakmadı. Baba-oğul Mustafa'nın yanına giderken yolda arabanın lastiği patladı ve ikili büyük bir kaza atlattı.

Özer, Somer'i sakinleştirmek için onunla konuştu ve bu düşmanlıktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Somer'i sağ sağlim karşılarında gören Rüçhan ve Türkan rahat bir nefes aldı.

Böyle serserileri evimizden uzak tutalım... İşimizden de!

Dönüş'ü görmek için evinin önüne gelen Serdar, sevgilisinin kendisini terk ettiğini öğrendi.

Küsersen barışırsın ama 'sevgi bitti' dersen dönüşü olmaz... Haydi kal sağlıcakla...

Somer, Türkan ile geçirdiği romantik gecenin ardından karısını ilk iş gününde de yalnız bırakmadı ve onu Sevilay'ın evine götürdü.

ROMANTİZM DORUKLARDA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aynı dakikalarda Mustafa ile görüşmek için Sevilay'ın evine gelen Özer, Somer'e yakalanmaktan son anda kurtuldu.

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Sonunda Mustafa ile konuşmanın yolunu bulan Özer, herkesten bağımsız olarak açtığı şirketini ona devredeceğini söyledi.

İşi öğrenene kadar yanında kalacağım... Sonra işleri gerçek sahibine bırakıp gideceğim.

Somer'in Sevilay'ın evinde Mustafa ile karşılaşmasından korkan Türkan, ortağına "Seninle hiç tanışmamayı dilerdim. Benim gerçeği bir an önce anlatmam lazım." dedi.

Derya'nın İzmir'e gittiğini öğrenen Mustafa, onu takip edip otobüsten indirdi.

Mustafa, kendisini rahatsız eden ve Derya ile tartışmasına neden olan o kokunun sırrını da anlattı.

Sevilay ve Türkan ilk iş görüşmesinin ardından eve döndüklerinde Rüçhan'ın evdeki makinaları aldırdığını gördüler.

Rüçhan'a teslim olmak istemeyen Türkan, Sevilay ile birlikte yeni bir makina almak için harekete geçti.

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Sevilay ile otururken dışarıdan gelen korna sesiyle irkilen Türkan, Somer'in aldığı hediye otomobili görünce çok şaşırdı.

Akşam yemeği için oğlunu bekleyen Rüçhan, Somer'in Türkan ve Sevilay ile kutlama yemeğine çıktığını öğrenince çok sinirlendi.

Somer'in her fırsatta Sevilay'ın oğlu ile tanışmak istediğini söylemesi Türkan'ı tedirgin etti.

Türkan'ı Sevilay ile ortaklıktan vazgeçiremeyen Rüçhan, son çare olarak Nesrin'in evine gitti ve ondan yardım istedi.

RÜÇHAN, NESRİN'İ UYARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mine ile yaşadıklarını ne çabuk unuttu bu kız... Somer bunu duyarsa evlilikleri bitecek!

Nesrin, Rüçhan ile konuştuktan sonra Türkan'ı arayarak eve çağırdı.

Türkan'ı yanlışından döndürmeya çalışan Nesrin "Bu ortaklık bitecek" dedi.

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Öfkeyle eve dönen Türkan, Rüçhan'a bir kez daha meydan okudu ancak bu kez duydukları derinden sarsılmasına neden oldu.

Bu konuda Somer'e tek kelime etmeyeceğim ama senin yapayalnız kalacağın günü de iple çekeceğim...

Nesrin ve Sadık, Dönüş'ün donörlük işlemlerini takip eden doktor ile görüşmeye gitti.

Dönüş'ün çocukken lösemi geçirdiğini öğrenen doktor, donör olmasının imkansız olduğunu söyledi.

Türkan'ı zor durumda bırakmak için elinden gelen her şeyi yapan Rüçhan, Somer'i ve Özer'i de yanına alarak Mine'nin evine akşam yemeğine gitti.

Aile yemeği için evde hazırlık yapan Türkan, sürpriz yemeği son anda öğrendi.

Mine'nin şerrini mumla arayacaksın Türkan!

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ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 36. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN