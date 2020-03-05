Afili Aşk'ın yeni bölümü ne zaman? Afili Aşk'ın 36. bölümünde neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın bu hafta ekranlara gelecek 36. bölümü öncesi iki fragman dizinin sıkı takipçileri ile paylaşıldı. Gözler şimdi yeni bölümde neler olacağında. İşte, Afili Aşk'ın 36. yeni bölüm özeti ve fragmanları...

Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde;

Dizide bu hafta, herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?