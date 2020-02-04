Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Kerem Ceyda'yı seçiyor.... Afili Aşk 32. bölüm fragmanı

Afili Aşk'ın merakla beklenen yeni bölümü 5 Şubat akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölüme kısa süre kala dizinin 32. bölüm fragmanı paylaşıldı. Dizinin bu haftaki bölümünde Ayşe ve Kerem arasında inatlaşma uğruna yeni bir oyun başlayacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D ekranlarında severek izlenen Afili Aşk'ın 32. bölümünde bu hafta şunlar yaşanacak;

Kerem ve Ayşe kendilerini gene bir oyun döngüsünün içinde buluyor!

Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için görücü gelme teklifini kabul eder. Kerem de bunu öğrenip soluğu Ayşe'nin evinde alır. Ancak yaşanan hengame sırasında Rıza, yeni damat adayını onaylar. Yeni damat adayı Ömer ise Ayşe'nin gönlünü kazanmaya kararlıdır. Ayşe'ye jestler yapar. Bu sırada Kerem öfkeden delirmektedir. Ayşe ve Kerem bu sefer birbirlerine karşı oyunlar oynamaya başlar. Yiyecekleri akşam yemeği ikisi için de sürprizlere gebedir...