MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAfili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Kerem Ceyda'yı seçiyor.... Afili Aşk 32. bölüm fragmanı
GeriTelevizyon Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Kerem Ceyda'yı seçiyor.... Afili Aşk 32. bölüm fragmanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 04.02.2020 - 23:08,Son Güncelleme:/

Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Kerem Ceyda'yı seçiyor.... Afili Aşk 32. bölüm fragmanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Kerem Ceyda'yı seçiyor.... Afili Aşk 32. bölüm fragmanı

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın heyecan dolu yeni bölümü çarşamba akşamı ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda yer alan Kerem'in Ayşe'ye karşı Ceyda'yı seçmesi, haftaya damga vuran sahnelerden olacak. Peki, Afili Aşk'ın 32. yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler ve bu hafta yaşanacaklar.

Afili Aşk'ın merakla beklenen yeni bölümü 5 Şubat akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölüme kısa süre kala dizinin 32. bölüm fragmanı paylaşıldı. Dizinin bu haftaki bölümünde Ayşe ve Kerem arasında inatlaşma uğruna yeni bir oyun başlayacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 

Kanal D ekranlarında severek izlenen Afili Aşk'ın 32. bölümünde bu hafta şunlar yaşanacak;

Kerem ve Ayşe kendilerini gene bir oyun döngüsünün içinde buluyor!

Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için görücü gelme teklifini kabul eder. Kerem de bunu öğrenip soluğu Ayşe'nin evinde alır. Ancak yaşanan hengame sırasında Rıza, yeni damat adayını onaylar. Yeni damat adayı Ömer ise Ayşe'nin gönlünü kazanmaya kararlıdır. Ayşe'ye jestler yapar. Bu sırada Kerem öfkeden delirmektedir. Ayşe ve Kerem bu sefer birbirlerine karşı oyunlar oynamaya başlar. Yiyecekleri akşam yemeği ikisi için de sürprizlere gebedir...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle