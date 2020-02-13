Afili Aşk'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe dolandırıcıyı bulabilecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 12 Şubat akşamı 33. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ın son bölümünde Kerem ve Ceyda’nın yakınlaşması Ayşe'yi kızdırdı. Dizinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe’nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda’nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Ama bir yandan Ayşe, Kerem’in Ceyda’ya gittiği o gün ne olduğunu merak eder. Ayşe bu sorunun cevabını bulabilecek mi?

Bütün bunlar yaşanırken gündemde kurtarılması gereken bir atölye meselesi vardır. Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür!