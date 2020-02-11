Afili Aşk'ın 33. bölümünde soğuk savaş! Afili Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın bu haftaki 33. bölümü yine heyecan dolu olacak. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın çarşamba akşamı yayınlanacak bölümü öncesi fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Afili Aşk 33. bölüm fragmanı...

Afili Aşk'ın 12 Şubat'ta ekranlara gelecek bölümünde;

Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe’nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda’nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Ama bir yandan Ayşe, Kerem’in Ceyda’ya gittiği o gün ne olduğunu merak eder. Ayşe bu sorunun cevabını bulabilecek mi?

Bütün bunlar yaşanırken gündemde kurtarılması gereken bir atölye meselesi vardır. Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür!