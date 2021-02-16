Bir süredir tekrar bölümleri ekrana gelen Adını Feriha Koydum, hafta içi her gün saat 12:30'da izleyicisiyle buluşuyordu. 16 Şubat tarihinde Show TV'de 11:45'te Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu'nun tekrarı ve saat 14:00 Bir Şansım Olsa programının tekrarının yer alması, Adını Feriha Koydum saat kaçta yayınlanıyor sorusunu akıllara getirdi.

ADINI FERİHA KOYDUM SAAT KAÇTA?



Show TV yayın akışına göre Adını Feriha Koydum, hafta içi her gün saat 06:00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.