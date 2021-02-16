Adını Feriha Koydum saat kaçta yayınlanıyor?
Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisi, tekrar bölümleri ile ekrana geliyor. Tekrar bölümleri ile Show TV ekranlarında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi, son bölümü ile ekrana gelmeyince saati ile merak konusu oldu. Peki, Adını Feriha Koydum saat kaçta yayınlanıyor? İşte, o bilgiler
Bir süredir tekrar bölümleri ekrana gelen Adını Feriha Koydum, hafta içi her gün saat 12:30'da izleyicisiyle buluşuyordu. 16 Şubat tarihinde Show TV'de 11:45'te Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu'nun tekrarı ve saat 14:00 Bir Şansım Olsa programının tekrarının yer alması, Adını Feriha Koydum saat kaçta yayınlanıyor sorusunu akıllara getirdi.
ADINI FERİHA KOYDUM SAAT KAÇTA?
Show TV yayın akışına göre Adını Feriha Koydum, hafta içi her gün saat 06:00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.