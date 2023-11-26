Adile Naşit’in hayatı film oluyor... Hem güldürüp hem ağlatacağız

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‘Adile’ adlı yapımın senaryosunu kaleme alan Gani Müjde, usta oyuncu için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi:

“BKM ile çalışıyoruz. Uzun zamandır Adile Naşit’in hayatıyla ilgili bilgiler topluyorum. Zaten ailesinden Naşit Özcan’dan izin alınarak bu yola çıkıldı. Herkes projeyi duyunca mutlu oldu. Ayşen Gruda, Şener Şen, Naşit Özcan ve daha birçok isimle görüşmeler yapmıştım. Kısmetse ocak sonu sete çıkarız. Filmin geneli İstanbul’da çekilecek. Kostümler dikiliyor, mekanlar ayarlanıyor, cast çalışmaları devam ediyor. Filmde hem güldürüp hem ağlatacağız.”

Oyuncu projenin önüne geçmeyecek

Gani Müjde, Adile Naşit’i kimin canlandıracağının henüz belli olmadığını açıkladı: “Adile Naşit’i oynayacak isim, bu projenin önüne geçmeyecek. Çünkü bu bir Adile Naşit projesi. Sosyal medyada yazılan isimleri ben de takip edip gülüyorum.” Senarist, “Sadece güldürmeyeceğiz. Hayatında çok zor dönemleri var aynı zaman da ağlatacağız. Tarık Akan’a hep oğlum diyormuş. Filmde bu tür yerlere değineceğiz. Onun hayatına dokunan herkes, bu filmde yer olacak” dedi.