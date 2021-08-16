Ada MasalÄ± 9. yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Star TV ekranlarÄ±nda sevenleri ile buluÅŸan Ada MasalÄ±'nda heyecanlandÄ±ran geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. FragmandaÂ Elsa HanÄ±m'Ä±n, Poyraz ve Haziranâ€™a asla unutamayacaklarÄ± hamle hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ± merak uyandÄ±rÄ±rken Haziran'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan kiÅŸi ekranlara damga vurdu.Â

ADA MASALI 9. BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDIÂ

9. BÃ¶lÃ¼m Konusu;Â

Haziran, Hakanâ€™la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Poyraz, Haziranâ€™Ä±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyduÄŸunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanÄ±rlar. Poyraz, Haziran iÃ§in o kadar endiÅŸelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaÅŸananlarla ilgili kendiyle yÃ¼zleÅŸmek zorunda kalÄ±r.

Ä°dil, Zeynepâ€™le Latifâ€™in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ engellemeye kararlÄ±dÄ±r. Haziran da bu evliliÄŸi onaylamaz. Bu sÄ±rada gizemli biri oteldeki suit odayÄ± iki aylÄ±ÄŸÄ±na kiralar. Ancak hiÃ§bir ÅŸeyi beÄŸenmediÄŸinden Haziran ve Poyraz odayÄ± baÅŸtan yaratmak zorunda kalÄ±r. Bunun iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yolculukta Ã¶mÃ¼rlerinin sonuna kadar unutamayacaklarÄ± Elsa HanÄ±mâ€™la tanÄ±ÅŸÄ±rlar. Elsa HanÄ±m, Poyraz ve Haziranâ€™a asla unutamayacaklarÄ± bir ÅŸey Ã¶ÄŸretir.

Poyraz, Haziranâ€™la konuÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu hissettiÄŸi anda harekete geÃ§er ancak bu sÄ±rada odayÄ± tutan kiÅŸi de otele giriÅŸ yapar.

En lezzetli yemek tarifleri burada