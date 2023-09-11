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Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün altıncı yarışmacısını açıkladı!

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#Survivor 2024#Damla Can#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı Survivor 2024ün altıncı yarışmacısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 10:48

Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'ın ardından Damla Can'ın da Survivor'da yer alacağını duyurdu.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalisler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak dördüncü ismi açıklayan Ilıcalı, 'Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla.' mesajını paylaştı.

Böylece Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor All Star 2024'te yarışacak Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'ın ardından Damla Can Survivor'da yarışacak altıncı isim oldu.

Acun Ilıcalı Survivor 2024ün altıncı yarışmacısını açıkladı

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#Survivor 2024#Damla Can#Acun Ilıcalı

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